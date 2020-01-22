武漢肺炎新增8例死亡 累計總死亡人數17人 22:542020/01/22 中時電子報 盧伯華 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢中南醫院全力救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者，但22日深夜仍傳出湖北新增8例死亡。（圖／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《央視新聞》指出，武漢肺炎新增死亡8例，新增確診62例。截至今晚20時，湖北累計報告新型冠狀病毒感染肺炎病例444例，17人死亡。 報導說，22日0點到20:00，湖北省新增新型冠狀病毒感染病例69例，武漢新增62例，死亡8例。 (中時電子報) #湖北 #武漢 #肺炎 #確診 #死亡 #新增 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 《美股掃瞄》美國確診武漢肺炎，美股收黑 08:562020/01/22 財經 《港股》港股回神，恆指開漲0.47％ 10:512020/01/22 財經 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 兩岸熱門新聞 迎鼠年！竹鼠釀肺炎大禍 衝擊陸野味市場 - 兩岸 武漢肺炎新增8例死亡 累計總死亡人數17人 - 時政 武漢肺炎潛伏期多久？陸衛生專家回應了！ - 兩岸 判刑12年！從小科員到副市長 甘肅女官色誘陪睡40高官 - 兩岸 過年到了專家畫重點！李蘭娟：防冠狀病毒3招 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。