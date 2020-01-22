據《央視新聞》指出，武漢肺炎新增死亡8例，新增確診62例。截至今晚20時，湖北累計報告新型冠狀病毒感染肺炎病例444例，17人死亡。

報導說，22日0點到20:00，湖北省新增新型冠狀病毒感染病例69例，武漢新增62例，死亡8例。

(中時電子報)

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