截至1月22日24時，大陸國家衛健委收到25個省區市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例571例，其中重症95例，死亡17例（均來自湖北省）。13個省區市累計報告疑似病例393例。

《央視新聞》報導，22日0至24時，24省區市報告新增確診病例131例，新增死亡患者8例，其中，男性5例，女性3例，除1例53歲以外，其餘均為65歲以上老年人，80歲以上5例，分別患有癌症術後、肝功能損壞、高血壓、冠心病、糖尿病、帕金森等慢性、基礎性疾病。13省區市報告新增疑似病例257例。全國共有25個省區市報告疫情，新增河北、遼寧、江蘇、福建4個省。

境外通報確診病例：香港1例，澳門1例，台灣1例；美國1例，日本1例，泰國3例，韓國1例。

目前追蹤到密切接觸者5897人，已解除醫學觀察969人，尚有4928人正在接受醫學觀察。

(中時電子報)