武漢從23日上午10點開始封城，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉。據中新社報導，武漢市新型肺炎防控指揮部表示，該市政府部門正加大食用油、大米等主要生活必需品的儲備，保障市場應急供應。30萬個口罩今天（24日）起陸續投放市場。

武漢市新型肺炎防控指揮部相關負責人說，隨著春節臨近，目前該市已經完成了主要生活必需品儲備。其中，全市常規商業儲備包括成品大米500萬公斤、食用油4000噸、豬肉5500噸、清真牛肉2000噸、食糖1500噸；市發展改革委(糧食局)儲備成品大米1630萬公斤，食用油8000噸，可完全保障市民需求。

全市春節期間主要生活必需品應急儲備：安排了155萬公斤雞蛋、500萬公斤蔬菜、100萬公斤鮮魚、200噸清真牛肉和6000頭豬肉，通過全市300多個供應網點對市場進行有序投放，能夠確保在春節期間主要生活必需品不斷檔、不脫銷。

從1月21日開始，武漢市開展首輪500噸三個品種的政府儲備凍豬肉投放，在全市中百、武商、中商50個門店定點投放，保供穩價。

對離漢通道暫時關閉後、市民生活必需品的保障問題，該負責人表示，在武漢市肺炎疫情防控指揮部發佈暫時關閉通告後，武漢市商務部門要求全市商超、藥店、加油站春節期間堅持開門營業，京東、拼多多等電商平台春節不打烊，為消費者提供送貨到家服務；確保加油站正常營運，滿足市民加油需求；引導全市餐飲企業改變傳統團年宴方式，春節期間滿足市民外賣送餐需求；對進入武漢的蔬菜肉類等生活必需品物流配送車輛實行24小時綠色通道，保障通行；啓動了市區聯動的應急保供分區包保方案，開展市場供應檢查，確保全市主要生活必需品正常供應，讓人民群眾能過好春節。

同時，武漢市場監管部門將加強對全市主要生活必需品價格監管，依法處置擾亂市場秩序、哄抬物價等違法行為，保障正常的市場經營秩序。

記者當天在漢口一家武商超市看到，大白菜、包菜、白蘿蔔正在以1.98-3.98元／斤的價格售賣，價格與往日無異，且供應相對穩定。米、食用油、麵條、方便面及日配、冷凍等商品的儲備量均能滿足消費者需求。

武商集團相關負責人稱，考慮到年節市場及疫情突發，武漢市內門店蔬菜銷量當天較同期增長了4至5倍。目前，超市正在積極尋求貨源，擴大貨源儲備。對於緊缺的物資口罩，已從上海、廣州、廈門等地採購了30萬個，預計今天（24日）起陸續投放市場。

(中時 )