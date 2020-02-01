為了遏制疫情擴散，大陸出動無人機，要民眾在室外戴上口罩。（環球時報影片截圖）

武漢肺炎疫情迅速蔓延，大陸確診病例破萬，死亡人數也超越250人，至今全球已有近30國出現確診病例。為了遏制疫情擴散，大陸各地已動員無人機，隨時監督路人，要他們戴上口罩，不然就進入室內。

治療不戴口罩症 陸出動無人機

(中時電子報)