影》戴口罩！陸無人機大動員 11:442020/02/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 要民眾戴口罩 陸出動無人機 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了遏制疫情擴散，大陸出動無人機，要民眾在室外戴上口罩。（環球時報影片截圖） 武漢肺炎疫情迅速蔓延，大陸確診病例破萬，死亡人數也超越250人，至今全球已有近30國出現確診病例。為了遏制疫情擴散，大陸各地已動員無人機，隨時監督路人，要他們戴上口罩，不然就進入室內。 治療不戴口罩症 陸出動無人機 (中時電子報) #口罩 #戴口罩 #武漢 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #中國大陸 #疫情 #蔓延 #SARS 也許您會感興趣 推薦閱讀 運20沒成熟 解放軍馳援武漢仍搭伊爾76 22:392020/01/27 軍事 2020武漢風暴》都是同事！ 德5人確診 09:572020/01/31 國際 2020武漢風暴》美發最高警訊 要民眾別去大陸 10:562020/01/31 國際 陸將包機接海外湖北 特別是武漢人回家 11:452020/01/31 國際 2020武漢風暴》不甩疫情！民眾進出湖北趴趴走 15:012020/01/31 國際 國際熱門新聞 掀褲長滿「綠蚯蚓」！ 女主播10年不敢露腿…短裙夢險碎 - 國際 布萊恩直升機少三設備 美擬強制所有航空器加裝 - 國際 詐欺犯認證？王立強6500萬資產遭澳法院凍結 - 國際 王室大戰！威廉凱特無所不比 - 國際 多頭大師預言 此人當選美總統 黃金飆破2千美 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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