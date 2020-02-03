台灣民眾黨立委賴香伶、蔡壁如、邱臣遠、張其祿、高虹安等人，今日上午於立法院民眾黨團辦公室召開「口罩之亂如何解」記者會，針對面對民眾常買不到口罩的狀況，提出4點建議，並表示為避免出現囤購恐慌，應採實名制，用健保卡限購控管口罩數量。

賴香伶表示，政府昨天宣布國高中小學延後開學，而後續家長的防疫照顧假，目前也衍生了很多問題，且近日民眾黨多位委員到超商實察，的確很多地方都買不到口罩，特別是中午過後。

賴香伶說，針對防疫照顧假，勞動部說，雇主可以不給薪，這造成勞工不敢請假。但在公共急難上，不該把問題推給勞資雙方自行協商，政府應該比照當年SARS期間用紓困基金處理，或是修就業保險法，比照育嬰留停津貼，6成由保險給付，未來應朝這個方向研議。

賴香伶指出，目前沒有確診，但被要求居家隔離、居家檢疫的人，也受到不能去工作及行動上等各方面的限制，而且很多也是無薪的狀況，政府也沒處理，人民的心聲政府應該仔細聆聽。

張其祿表示，口罩的問題已經造成實質社會恐慌，雖然政府要求口罩從8塊錢降到6塊，但其實成本應該連1塊都不用。「口罩是不是還可以便宜一點？」

張其祿指出，澳門就是用身分證實名制方式由藥局配購，10片大概30元台幣左右。而新加坡更是直接配送給各戶，連部隊也投入協助。但台灣卻把問題丟給超商店員，而分裝時會不會造成二度汙染都是一大問題。

張其祿說，日前有位染病台商到處趴趴走，但傳染病防治法可能還罰不到，因為似乎還未真正讓接觸的人被傳染，在法制上應該要去處理。

賴香伶表示，儘管目前政府已針對口罩問題調度管理，甚至拍板出資2億元建立口罩的生產線，但「買不到口罩」仍是全民共識。不少人反映，買口罩往往要跑好幾間超商才能買到。

民眾黨提出4點建議：1.口罩供應給健保藥局以健保卡限購控管數量；2.針對物資不便到達地區，調查口罩需求量，主動配發；3.提供足量口罩給政府立案合法的安親班、幼兒園、補習班；4.協調廠商出廠時即以3-5片小包裝出貨，避免通路分裝之人力負擔與汙染風險。

除了上述建議外，民眾黨也認為，政府應該盤點目前各項防疫物資庫存，定期更新資訊，並與採購物資過程一併公開透明，以消弭國人對於買不到口罩而產生的囤貨心態。如此一來不僅能有效分配防疫資源，還能降低大量生產可能造成的資源浪費。

邱臣遠指出，目前食品製造業和餐飲業也面臨口罩荒，政府應該優先處理。市場、夜市攤販等等，也應該主動協助確定他們有足夠的口罩，至於未列管的攤販，也要督導地方衛生單位加強巡查，避免成為防疫缺口。

針對近日台北市長柯文哲洩漏武漢台人隔離地點，蔡壁如表示，防疫視同作戰，應該要配合中央政策，柯文哲應該是一時心直口快，但應該是無心之過，也要自己改善，「該怎麼做就怎麼做」。如果中央認為要開罰，這部分都尊重。

(中時 )