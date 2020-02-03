隨著武漢肺炎疫情擴散，大陸與受影響國家或地區的民眾開始擔心新型冠狀病毒的傳播型態，包括傳染方式與在人體外存活時間。據大陸傳染病專家表示，新型冠狀病毒是通過飛沫或接觸傳染，傳染距離有限，病毒一旦出了人體便會沉降，不會在空中飄浮。而病毒沉降附著於其他物體之後，只要溫度、濕度環境適當，最長可以存活5天。

據《澎湃新聞》報導，大陸國家衛健委員會專家、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛指出，新型冠狀病毒是通過飛沫或者接觸傳播，飛沫則是指通過咳嗽、打噴嚏而來，它在空氣中傳播距離有限，一般是一米或者兩米。一旦從人體出來很快就沉降，不會在空氣當中漂浮，亦即一般空氣中不會有病毒。

蔣榮猛表示，飛沫會沉降到周圍物體表面，手去碰到就可能沾上病毒，例如門把手、電梯按鈕等。研究發現，病毒在光滑的物體表面可以存活數小時，如果溫度、濕度合適，它甚至可以存活數天。以20攝氏度的環境、濕度40%，研究表明病毒可以存活長達5天。如果病毒污染門把手或電梯按鈕，碰到的人未洗手又揉眼睛或扣鼻子，病毒可以通過接觸的方式傳播。而透過手接觸傳播往往會比飛沫傳播更多，所以一定要把手洗好，這個特別重要。

由於出現無症狀或者輕症狀的確診病例，外界懷疑是否病毒出現變異，蔣榮猛表示，從目前分離的病毒沒有發現有明顯的變異。在各地都發現了一些無症狀的感染者，這樣的患者不需要特殊治療，但還需要一定的隔離觀察。由於這種患者沒有症狀，從傳染病普遍的理解來講，他沒有咳嗽，所以傳染性即便有也是很弱的，沒有必要太擔心沒有症狀的感染者。

報導說，另一位國家衛健委專家、東南大學附屬中大醫院副院長邱海波表示，有一些接觸到病毒的人，因為足夠的抵抗能力，自身把病毒清掉了；還有一些人是病毒在上呼吸道繁殖，但是沒有症狀，大部份屬於輕症病人，表現出乏力、發低燒，發熱、乾渴的症狀，少數病人才會發展成重症或者微重症。也就是說機體雖然易感，但肌體的免疫系統多數情況對病毒有反應，只有少數的反應異常或者病毒大量繁殖，才會發展成重症或者危重症。

邱海波指出，康復期的病人沒有傳染性，出院的病人也沒有傳染性，同時在半年內康復的病人不會被這一類新型冠狀病毒再次感染。因為這些人自身產生了抗體，身上不帶病毒，所以肯定沒有傳染性。抗體雖然不是終生的，但至少在半年或者更長的時間有足夠的抵禦度，這期間內不會再次感染。

(中時電子報)