面對武漢肺炎疫情來襲，大陸許多知名大企業紛紛解囊相助，而捐款數額則成為大陸網民評頭論足的標的。其中捐款最多的都是近幾年賺大錢的房地產與互聯網企業，一般是上億人民幣起跳。其中有幾個企業捐得較少，讓網民們嫌其寒酸，例如曾為大陸首富的王健林。另外，已逐漸淡出大陸的潘石屹夫婦，不只再度不動如山，在網上貼文蹭疫情新聞的熱度，遭網民狂酸。

據《新浪網》指出，此次武漢肺炎疫情，中國大陸一些企業表現都非常積極，紛紛捐款、捐物，讓大陸民眾都為他們點贊。特別是互聯網企業和房地產企業，捐款都是上億起。互聯網行業最積極，一個阿里就有10億（人民幣，下同）基金，另外還捐了1億支援疫苗開發，騰訊、百度一家3億、位元組跳動2億、快手1億。房地產企業也不甘落後，單單是四大房地產商，恒大、融創、碧桂園、萬科就捐款5.1億元，行業總金額超過了11億。銀行保險行業捐款超過了8.9億。

報導說，此次捐款潮網友也對幾個企業不是很滿意。3屆中國大陸首富王健林的萬達捐款1千萬，還不及一個小目標（王健林曾在受訪時要青年為自已設定「賺一個億」當作人生「小目標」，引起網上熱議），不過隨後萬達商管宣佈給旗下的租戶免租36天，聲稱與大家一起共渡時艱。另一個受到質疑是民營巨頭華為捐款3000萬，有些網民認為其捐款太少。

倒是有一家大型企業卻依然對於捐款無動於衷，於是有網友公開對其喊話。不過喊話的結果該公司不但沒有捐款，還趁機蹭了一把熱度。這家公司就是「SOHO中國」。

報導指出，SOHO中國可以說是大陸房地產界的明星企業，雖然現在規模收縮了，但每年在大陸市場上也能賺取17億的利潤。過去4年，SOHO中國光賣物業資產就已經累計出售了300億元。

SOHO中國創始人潘石屹、張欣夫婦常在公眾場合露臉，張欣作為現任SOHO中國的首席執行官，在2019年登上《胡潤2019年女富豪榜》的第5名。而此次疫情潘石屹夫婦非但一分沒捐，還蹭了一把熱度。在大陸營建企業中建三局臨危受命，要用6天建一所臨時醫院，此消息本來和SOHO中國沒什麼關係，但潘石屹卻給中建三局寫了一封信，還貼上微博，指稱中建三局是SOHO中國的承包商，然後給予一頓誇讚之辭。

對此網友們紛紛留言狂酸，稱其「噓寒問暖不如打筆鉅款」、「別蹭熱度作公關，整點實際的」、「感覺蹭熱度的感覺，用得著你在這對中建三局唱讚歌，中建三局項目多了，你好像生怕別人不知道你家是中建三局建的感覺」。

報導說，潘石屹的妻子張欣在大陸撈了大把鈔票，卻早早就加入美國籍，同時還花費1個億購下紐約的學區房，並累計為美國房產投資百億，另外則捐了6億給哈佛大學，這樣的舉動使許多大陸網民大為不解。

張欣對此的回答卻是：「我們這個時代最大的特徵就是全球化。持續的對外交流、融合對中國來說至關重要。我們的目標正是，讓那些最優秀的人才成為銜接中國和世界的橋樑，為國家的發展做出貢獻」。

(中時電子報)