武漢肺炎持續肆虐，從陸武漢市逐漸擴散至大陸全境、甚至海外，但世界衛生組織卻未在即時就此發布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），直到27日才坦承「用詞錯誤」，引起外界批評。外媒指出，大陸為了證明不再是第三世界國家，有能力獨自處理公衛危機，北京曾施壓阻止世界衛生組織宣告2019新型冠狀病毒疫情為PHEIC。

外媒指出，大陸為了證明不再是第三世界國家，，有能力獨自處理公衛危機，北京曾施壓阻止世界衛生組織宣告2019新型冠狀病毒疫情為國際關注公共衛生緊急事件。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）自去年底開始在大陸湖北省武漢市逐漸擴散至大陸全境以及海外，引發全球關注，但世衛組織（WHO）緊急委員會於1月23日暫不建議世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），引來批判。

在世衛組織做此決定前，「世界報」（Le Monde）於1月29日刊登一篇文章表示，不宣告這波疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」似乎是政治考量勝過科學論證，因為大陸堅定反對。

報導指出，在1月22日討論疫情的視訊會議中，世衛緊急委員會成員分成意見相反的兩派，最後譚德塞決定暫不宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，隔天再度召開會議，維持原議。雖然在世衛組織內部及緊急委員會成員對此閉口不談，但該報從不同國籍的消息來源蒐集到的資訊，世衛組織的決定源自大陸及大陸盟友的明確反對，這些國家向緊急委員會成員及世衛組織領導階層施壓。

報導提到，為因應2019新型冠狀病毒疫情，世衛組織依據國際衛生條例組成緊急委員會，集合15名委員和由世衛組織秘書長從國際衛生條例專家清單中挑出的6名顧問，其中多數是傳染病及傳染媒介專家。

不過此一臨時委員會的組成也反映了地緣政治的憂慮，因為15名專家委員來自沙烏地阿拉伯、澳洲、加拿大、中國大陸、南韓、美國、法國、日本、荷蘭、俄羅斯、塞內加爾、新加坡及泰國，新加坡及泰國各有兩人。委員會主席由法國前衛生官員胡辛（Didier Houssin）擔任。

文章指出，世衛組織承認會中意見分歧，以及胡辛在首次會議後提到正反意見各占一半，這種情況在這個機構內部並不常見。一名熟悉內情人士分析，從大陸國家主席習近平官方匯報後採取的激烈措施就可看出，大陸當局斷言沒有其他國家能做到這種程度，幾乎是一項挑戰，但當局也調整了外交方向，遵從一個新的信條：大陸不再是第三世界國家。

這名人士表示，重點在於證明大陸擁有獨自管理公衛危機的能力，這是與當年SARS疫情爆發時最大的不同處，「現在是中國人在隔離病毒，排出基因組序列，並在國際期刊中分享、公布」。

世衛組織宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，可能導致人員、貨物和運輸遭受限制，大陸及其盟友都不會樂見。報導稱，當時正準備訪問大陸的譚德塞，也是想找到與大陸的妥協方案。

據法新社先前報導，然而WHO將武漢肺炎對全球風險列為「中等」，直到27日在狀況說明報告中才將風險評估改為「在陸非常高、對區域與全球為高風險」，並稱先前23日、24日、25日發布的報告中稱風險為「中等」的用詞錯誤，引起外界批評。

(中時電子報)