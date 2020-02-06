隨著武漢肺炎疫情擴散，外界對於病毒來源有各種不同猜測，其中一項臆測認為可能是武漢病毒研究所的研究樣本外洩，導致民眾感染。但此一傳言的目標卻直指該所39歲女所長王延軼，稱其靠著副部長級的老公舒紅兵只花6年內就從基層升任所長。此事在網路發酵後，王延軼的經歷迅速被網路起底，不只成為隨疫情擴散的八卦新聞，也隱隱促動一場武漢官場的人事鬥爭。

據網上傳聞，武漢肺炎疫情剛被發現時，武漢人其實一點不擔心，因為武漢有號稱「全人類最先進」的病毒研究所，如果武漢都舞弄不了病毒，那別的城市就等死吧！這個中國大陸最牛的病毒研究所，就是中科院武漢毒研所，該所目前有全球最先進的P4實驗室，所內設有5個研究中心、34個科研組，博士與碩士科研人員各有100餘位。

大陸免疫學家，武漢大學生命科學學院院長、武漢大學副校長舒紅兵。（圖／微博）

而武漢毒研所所長王延軼，更是一位80後的美女，這位80後美女本來可以靠臉吃飯，卻非要靠才華，這讓很多人羨慕嫉妒。她今年39歲，畢業於北京大學，畢業後就與她的老師舒紅兵結婚，在留美獲碩士後返國於武漢大學任教，她的老公舒紅兵當時是武漢大學生命科學院院長與副校長，王延軼於29歲獲武大博士學位後升任副教授，37歲升任毒研所所長，其級別相當於省內的正廳局級，或是二級市的市長或市委書記。

由於王延軼37歲就當上所長，外界指其升官像搭直升機一樣，自然揣測與其老公有關。她的老公舒紅兵在2011年當選為中國科學院院士，當時他是武漢大學副校長，2018年又從武漢市政協委員升至副部級的全國政協常務委員。

陸媒指出，王延軼受到注意與武漢肺炎也有不小關係，1月底中共黨媒《人民日報》發佈的文章稱「上海藥物所、武漢病毒所聯合發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」。一時大陸網路平台「雙黃連口服液」迅速售罄，但最後這項號稱「醫學新發現」遭專家闢謠，也因此武漢病毒研究所所長王延軼被輿論曝光而一位年輕貌美女所長既無明顯學術成就，又有位職位令人羡慕的老公，外界因此質疑其專業資歷不符出任所長的標準。加上聲稱「雙黃連口服液」療效造成疫情蔓延下的搶購風潮，其專業能力恐怕很難令外界信服。而且網上輿論還認為，王延軼有沒有因為自己能力的缺失而貽誤了武漢病毒所本該在此次疫情中扮演的作用，更是應該嚴重關切的問題。

據網上傳言，北大生命科學學院前院長饒毅日前致信舒紅兵，稱最好的解決辦法是王延軼提出辭職，以免耽誤中國科學院；網傳的信中，他稱王不適合領導武漢病毒所有3點原因，分別是專業不符、水準比較差、年資太低。從目前疫情形勢判斷，美女所長不只難以久任，說不定還會影響老公舒紅兵的仕途。

(中時電子報)