中國大陸湖北省「新冠肺炎疫情防控指揮部」9日召開發布會，中國大陸工程院院士陳煥春表示，目前初步篩選3種潛在藥物能抑制病毒複製，用於新冠肺炎治療，近期又發現5種藥物對病毒有抑制作用。

華中科技大學公共衛生學院副院長徐順清指出，目前為止，並沒有直接的證據證明氣溶膠可以傳播，但大家擔心是可以理解的。氣溶膠傳播主要考慮在特殊環境，比如密閉狹小的空間內、手術室一次性釋放大量的病毒，但大家可能把氣溶膠傳播和空氣傳播混淆了，大家認為武漢空氣都有病毒，大家都非常恐懼，這完全是沒有必要的。其實氣溶膠就是一些非常細小的粒子，一般戴口罩是可以防止氣溶膠傳播的，開窗感染病毒比你中大獎的概率還要低得多。

徐順清強調，大家可能把氣溶膠傳播和空氣傳播混淆了，其實氣溶膠就是一些非常細小的粒子，這個病毒顆粒不可能在空氣中長時間存在。一般情況戴口罩是可以防止氣溶膠傳播的，大家不要那麼擔心這個氣溶膠問題。開窗、正常室內通風，這種氣溶膠傳播是概率非常低。也有人估計過，我們開個窗放病毒進來，可能比你中大獎的概率還低得多。

陳煥春表示，病毒的特性是喜冷怕熱，溫度越低對它越有利，溫度越高越不利。因此，從病毒性疾病發病的規律來看，它是從頭年的10月份開始到次年的4月份左右，這半年時間無論是人還是動物都是病毒性疾病高發的時間。我個人判斷，湖北疫情目前仍處於高發時期。

至於有研究提出穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主，陳煥春院士表示，新冠病毒可能存在多個中間宿主。當今人類新發傳染病78%與野生動物有關，要儘量少養野生動物，更不能吃野生動物。

陳煥春也說，目前初步篩選出3種潛在藥物能夠抑制病毒複製，用於新冠肺炎的治療，近期又發現5種藥物對病毒有抑制作用。

(中時電子報)