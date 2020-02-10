在今天大陸國務院衛健委新聞發布會上，民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良表示，現階段社區不鼓勵進行上門體溫排查，主要為避免共用體溫計、筆可能帶來交叉感染風險，目前鼓勵使用二維碼與微信小程式等方式進行體溫匯總紀錄。他呼籲，大陸騰訊、阿里等網路巨頭，應該開發新的軟體，協助社區進行情疫防控，「這比捐幾個億有用！」

陳越良在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上答覆媒體有關社區進行上門體溫排查時指出，大陸各地已經認識到上門體溫排查，共用一支筆、一個體溫計可能帶來的交叉感染風險，一些社區不再使用一張紙、一支筆的傳統登記方式。將通過掃描二維碼，微信小程式等方式使用微信社區群組實施錄入匯總，最大限度避免近距離接觸和產生交叉感染的風險。

陳越良呼籲，大陸的網路事業發達，如騰訊、阿里等網路巨頭應該開發一些供社區進行疫情防控的程式，供居民與疫情防控單位使用，例如體溫登錄、疫情通報等等，「這種軟件可以供疫情防控單位掌握社區居民的健康狀況，網路公司開發這種程式比捐幾個億有用。」

對於多地實行社區封閉管理，有的甚至限制居民出入小區的次數，相關舉措會不會在全國範圍內普遍實行的問題，陳越良表示，這個問題要因地制宜。部分地區在城市實行小區封閉管理，在農村實行村莊封閉管理，採取多種形式對外來車輛、人員實行更為嚴格的管控，這些都是為了在這種情況下阻斷疫情傳播，尤其是防止重點地區疫情擴散。

他說，實施封閉管理也要講究方式方法，為滿足社區居民日常生活需求。目前各地主要採取了幾個方面的措施：一是規範社區出入管理，盡量允許每戶家庭派員外出採購生活物資；二是安排社區工作者代購各類生活必需品，並送到家門口；三是組織社區周邊貨源配送；四是設置社區快遞、外賣配送區域。

(中時電子報)