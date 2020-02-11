美國武漢撤僑包機抵加州

一名美國知情官員透露，加州聖地牙哥首度出現確診的新冠肺炎病患。據當地10News電視台報導，這名患者是搭乘第一班美國武漢撤僑包機返美。按照規定，所有搭乘包機反美的人員都要接受14天的隔離檢疫。

據路透11日報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）10日說，這名接受隔離的病患已成為美國新冠肺炎的第13宗確診病例。官員透露，這位成年病患已送往加州大學聖地牙哥醫學中心（University of California San Diego Medical Center）接受診治，而中心稍後也發表聲明證實。

上星期這名病患和其他3名疑似病患被送往加大聖地牙哥醫學中心，接受進一步評估。而CDC官員9日才說，這4人的檢測都呈陰性，被送往米拉馬海軍陸戰隊航空站隔離。可是到了10日早上，CDC官員卻說，進一步檢測顯示，其中1名患者檢測呈陽性，並被送往加大聖地牙哥醫學中心接受治療。

CDC在聲明中說，他們正在徹底調查這名病患的接觸史，以評估那些接觸對象是否有高風險。

約有540名美國人從武漢撤離，由包機送往加州聖地牙哥米拉馬海軍陸戰隊航空站隔離檢疫，而這是50年來CDC首度實施公共衛生隔離檢疫。

(中時電子報)