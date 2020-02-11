大陸漁船馬祖海域失聯 船漂回大陸5人下落不明 13:122020/02/11 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一艘大陸漁船在馬祖海域疑似發生船難，造成5人失聯,馬祖海巡隊正全力搜救中。（示意圖/葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸籍閩運60418號漁船9日晚間越界捕魚，在北竿小坵島附近海域發出最後信號後隨即失聯，10日空船漂回大陸福建連江縣苔菉鎮，船上5人全數失蹤，兩岸搜救人員持續在馬祖海域執行搜救。 馬祖海巡隊表示，該船最後信號發送地點為北緯26.15，東經120.03，在馬祖北竿三連嶼、小坵島附近海域，派出4艘艦艇30人在馬祖海域搜救。 (中時 ) #馬祖 #海域 #搜救 #大陸 #北竿 也許您會感興趣 推薦閱讀 才揚言「放棄台灣國籍」挨轟 女星：要死在大陸老人院 12:152020/02/07 娛樂 馬祖小三通 今起旅客「只出不進」 13:092020/02/07 生活 馬祖小三通只出不進 當地居民出境後也無法「回家」 13:352020/02/07 生活 貿協搭橋 挖掘臺日供應鏈新商機 04:102020/02/08 企業經營 突破疫情 高雄蜜棗蓮霧銷陸 04:102020/02/10 地方新聞 大陸廠復工延後 台股大跌逾百點 09:322020/02/10 財經 馬祖一男子不遵守居家檢疫 外出打臨工遭逮 15:042020/02/10 生活 大陸抽砂船越界遭逮 金門檢方再拍賣1艘 16:392020/02/10 社會 美元奔四個月新高 美股承壓 04:102020/02/11 全球財經 一月營收快訊－江興鍛1.89億 智伸科3.52億 04:102020/02/11 證券．權證 社會熱門新聞 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 老婆同學喝醉 想硬上突「收桿」仍GG - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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