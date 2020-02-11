大陸籍閩運60418號漁船9日晚間越界捕魚，在北竿小坵島附近海域發出最後信號後隨即失聯，10日空船漂回大陸福建連江縣苔菉鎮，船上5人全數失蹤，兩岸搜救人員持續在馬祖海域執行搜救。

馬祖海巡隊表示，該船最後信號發送地點為北緯26.15，東經120.03，在馬祖北竿三連嶼、小坵島附近海域，派出4艘艦艇30人在馬祖海域搜救。

(中時 )