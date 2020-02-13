40歲港星楊怡和小5歲的猛男演員老公羅仲謙結婚4年，今（13）日曬出超音波照，宣布已經懷孕6個月，今年5月就會生下寶寶。兩人直到安全期過了才公布喜訊，也顯得他們對得來不易的第一胎相當重視。

兩人在社群軟體上曬出照片和超音波照，宣告楊怡已懷孕6個月。（圖／翻攝自微博）

楊怡在社群軟體上曬出與老公羅仲謙的合照與超音波照，她寫下「我們的緣份從劇集開始，由同事變朋友、由朋友變情侶、由情侶變伴侶。從今以後...我們多了一個身份，感恩上天送給我們一份珍貴的禮物，我們之間將會加入一顆小小電燈，寶貝❤願你在未來的日子裡時刻照亮我們的生命，願我們在未來的日子裡幸福快樂，謝謝你選擇了我們❤We love you❤我們一家‍。期待你的來臨。」並寫下羅仲謙知道後，第一個反應竟然是「你問清楚醫生沒？」並逗趣地說第一次聽寶寶心跳聲時，原來有似火車經過。

楊怡已懷孕6個月。（圖／翻攝自微博）

楊怡在萬千星輝頒獎典禮2012奪得「最佳女主角」後，成為無綫首位女演員包攬所有四大組別獎項，包括「飛躍進步女藝員」（2003）、「最佳女配角」（2008）、「我最喜愛電視的女角色」（2009）、「最佳女主角」（2012），更是第二位無線電視藝員訓練班出身而奪得視后的女演員。代表作品有《溏心風暴之家好月圓》、《宮心計》、《談情說案》、《真相》、《On Call 36小時》系列。

兩人因拍戲結緣，如今結婚4年順利懷孕。（圖／翻攝自微博）

羅仲謙則是代表作則有《婚前試愛》、《熱浪球愛戰》、《人約離婚後》、《古惑仔：江湖新秩序》、《On Call 36小時》系列、《飛虎》系列、《衝上雲霄II》、《衝線》、網劇《無間道》等，也是TVB力捧小生之一。

(中時電子報)