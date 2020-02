根據中國大陸和美國衛生研究當局贊助的一份大規模研究,2019年新型冠狀病毒引發的肺炎平均潛伏期是4.75天,致死率估計為3.06%,而年長男性(超過50歲)罹患機率較高。

據《中央社》報導,這份研究發表在醫學類論文預印本(preprint)網站medRxiv,作者包括世界衛生組織(WHO)顧問隆吉尼(Ira Longini)、華盛頓大學(University of Washington)公衛學院流行病學系教授郝樂蘭(Elizabeth Halloran)及北京大學公衛學院學者盧慶彬等14人。

研究的樣本涵蓋1月26日為止向中國大陸疾病預防控制中心通報的所有病例,來自中國大陸30省區市共8866例,其中4021例為實驗室確診。

研究發現,2019年新型冠狀病毒肺炎近半數(47.7%)病患為50歲以上,而男性發病率明顯高於女性,總體基本傳染數(R0值)則為3.77%。與嚴重急性呼吸道症候群(SARS)相較,傳染力相當但致死率較低。

報導說,這份研究標題為「中國所爆發2019年新型冠狀病毒的流行病學和臨床特徵」(Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China)。由中國大陸傳染病防治重大專項國家自然科學基金和美國國立衛生研究院(U.S. National Institute of Health)贊助研究。

研究還顯示,感染2019年新型冠狀病毒患者診斷罹患中度肺炎的比例最高(69.9%),且60歲以上患有重度肺炎及延後確診的男性,致死率更高出許多,因此有必要針對年長患者及早確診,尤其是男性,以免症狀演變為重度肺炎。

由於預印本的研究尚未接受同儕審查,代表研究結果尚待評估,因此不應用於指導臨床實務。

(中時電子報)