新冠病毒在大陸與全球擴散，感染人數已破7萬人，而且還在持續升高。雖然目前僅有2000多人死亡，致死率不算高，但最新研究顯示，新冠病毒不只攻擊肺臟等呼吸器官，還會攻擊腎臟與睪丸，就算命救得回來，病情嚴重者還是會損害男性生殖力。

據《澎湃新聞》報導，一些新研究已經指出新型冠狀病毒感染也可能攻擊腸道、肝臟等器官。但南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等近日在預印本平臺medRxiv上傳的一篇論文又提出新冠病毒攻擊的兩個潛在目標：腎臟與睾丸。

雖然這份論文目前尚未經過同行評議，亦未正式在期刊上發表。但論文認為，一些研究表明有些新冠肺炎病人除呼吸系統損傷外，還出現了腎功能異常甚至腎損傷，其背後的機理尚不明確。加上一些抗病毒藥物本身就對腎有毒性，因此研究團隊建議在新冠病患的臨床治療期間進行腎功能評估和特殊護理。醫生應該注意到可能的睾丸組織風險，對年輕患者的生育能力進行適當的評估和干預。

新冠病毒對人體各器官組織的影響評估。（圖／澎湃新聞）

報導說，論文提及3份臨床資料研究發現，新冠病毒感染者中有3%至10%出現了腎功能異常，表現為肌酐或尿素氮升高。此外，7%的患者出現了急性腎損傷。在泌尿和男性生殖系統損傷研究發現，腎小管細胞確實受到冠狀病毒的攻擊，而出人意料的是，在睾丸間質細胞和輸精管細胞遭到的損傷更嚴重。

研究指出，腎小管細胞承擔再吸收和排泄功能，在新陳代謝、體液平衡和酸堿平衡中起到關鍵作用。另一個重要器官睾丸在某些情況下，病毒引起的損傷可能導致男性不孕與睾丸腫瘤。此前研究表明，HIV、乙肝、腮腺炎等病毒可以進入睾丸細胞， SARS患者也曾出現併發睾丸炎，影響生精功能。

(中時電子報)