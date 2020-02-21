台灣地區 5G 頻譜位置決戰結果今(21)日下午終於出爐。台灣 5G 頻段競標先前第一階段在 1 月 16 日決標，不過頻段位置協商宣告破局，因此今日在進行第二階段的位置競標。在 3.5GHz 頻段位置，結果中華電信、遠傳電信別以 20.8 億元、20.3億元拿下所謂「魚肚」的黃金頻段位置。

《中央社》報導指出，「經過2階段的競標，第一波5G頻譜競標終於塵埃落定，其中，5G熱門頻段3.5GHz位置順序為台灣之星、遠傳、中華電信、台灣大哥大，中華電信、遠傳分別出價20.8億元、20.3億元拿下，中華電信及遠傳連手完封台灣大哥大、台灣之星，順利拿下黃金頻段。」

台灣五大電信針對 5G 頻譜競標最終結果如下：

(1)中華電信：3.5GHz 以456.75億元標得頻寬90MHz；28000MHz以6.18億元得標頻寬600MHz。

(2)遠傳電信：3.5GHz 以406億元標得80MHz頻寬；28000MHz以4.12億元標得頻寬400MHz。

(3)台灣大哥大：3.5GHz 以304.5億元得標頻寬60MHz，28000MHz以2.06億元得標頻寬200MHz。

(4)台灣之星：3.5GHz 以197.08億元頻寬40MHz。

(5)亞太電信：28000MHz 4.12億元標得頻寬400MHz。

全球 5G 頻段因為技術規定，區分為 28GHz 以上的 mmWave (毫米波)以及 Sub-6GHz 以下兩種頻段。依目前的技術發展，Sub-6GHz 以下的技術相對成熟，5G 基地台的布建也相對簡單，因此成為電信商競標熱門位置，四家標得 3.5GHz 5G 頻段的電信商(中華電信、遠傳電信；台灣大哥大、台灣之星)，總共在此頻段合計砸下 1,364.33 億元標金；相比之下，28GHz 頻段位置的競爭相對沒有那麼激烈，此頻段競標金額合計 16.48 億元。預計台灣 5G 開台時間落在 2020 年下半年，而確切時間將由各電信商公布。

以頻段來看，3.5GHz 頻段僅有四家電信商取得頻寬，也就是中華電信、遠傳電信；台灣大哥大、台灣之星，亞太電信並沒有取得此頻段。而 28GHz 頻段，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大以及亞太電都有取得頻段，這部分台灣之星並沒有。3.5GHz、28GHz 兩個 5G 頻段位置皆競標取得頻譜位置的則是電信前三強，中華電信、台灣大哥大以及遠傳電信，其中，中華電信取得的頻寬最大。而電信商取得的頻寬，將影響最終消費者使用 5G 以及相關服務時的流暢度。

(中時電子報)