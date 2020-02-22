柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》，劇情集結魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情，被譽為話題神劇，3月1日起每周六、日晚將在中天娛樂台重現。《想見你》劇中許多浪漫橋段巧合與韓劇《愛的迫降》有異曲同工之處，包括男主角彈琴的唯美畫面、給女主角的生日驚喜等。

被譽為「台劇之光」的《想見你》刷新多項紀錄，上週日(16日)晚在中視播出大結局，25至39歲的女性收視高達4.65，創該劇播出以來新高，全時段收視稱霸近期戲劇， PTT討論區一度因該劇陷入癱瘓；關鍵字「想見你大結局」不僅登上當日台灣Google搜尋排行第2名，在豆瓣網也登上熱播電視劇第1名、評分達9.2（滿分10分），完勝同一時間完結的話題韓劇《愛的迫降》，大陸騰訊及愛奇藝平台累計流量也破6億人次點擊，大結局當晚更上了微博熱搜榜，受喜愛程度可見一斑。

柯佳嬿（左起）、許光漢、施柏宇受喜愛。

近期兩齣熱門戲劇《想見你》和《愛的迫降》有許多異曲同工之處，兩位男主角劇中的角色設定基本配備就是超高顏質與魔幻身高，還必須擁有超脫的氣質與才華，男主角許光漢和玄彬在劇中皆有在陽光下彈琴的唯美畫面，俊俏臉蛋加上優美旋律，浪漫氛圍令所有劇迷招架不住，而許光漢坐在鋼琴前思念黃雨萱的橋段更是牽動多少女人心。

《愛的迫降》中，玄彬給了女主角生日大驚喜，《想見你》中許光漢（飾演李子維）為柯佳嬿（飾演黃雨萱）浪漫慶生至少7次，除了浪漫情節，虐心橋段也不可少，玄彬為女主角擋子彈，生死一瞬間，許光漢在《想見你》也有空難、車禍、被花盆砸死等多次意外，還因此被劇迷稱為「便當男神」。中天娛樂台於3月1日起每週六、日晚間10點至12點播出《想見你》。

(中時 )