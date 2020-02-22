眾所期待的新冠肺炎疫苗正在大陸各地加緊進行研發，浙江省疫情防控新聞發布會上宣布，在重組蛋白疫苗研發方面，第一批實驗小鼠已經產生抗體；另在重組腺病毒載體疫苗上進行重組病毒培養，亦將於近期開展動物實驗。

《杭州日報》報導，今天下午，浙江省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會（第二十七場）舉行，浙江省衛生健康委副主任孫黎明表示，對病毒的篩選已到第4代，目前，科研人員爭分奪秒，攻克難題。但也要清醒的認識到，由於疫苗研發的週期比較長，必須尊重科學規律，經過科學嚴謹，安全的研究過程。

浙江省科技廳副廳長宋志恒表示，在疫苗研發方面，浙江持續推進毒素分離、技術工藝、動物實驗等關鍵環節，這些研究均取得了良好的進展。重組蛋白疫苗研發方面，第一批實驗小鼠已經產生抗體，mRNA疫苗研發已經進入動物實驗階段。

報導說，浙江省基礎研究領域也獲得重大突破，西湖大學、浙江省生物實驗室利用冷凍電鏡技術，亦成功解決了新冠病毒受體。西湖大學昨天再次發佈科研成果，對發現和優化病毒進入細胞的抑制劑，有重要作用，進一步提升了戰勝疫情的信心。

(中時電子報)