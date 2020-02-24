馬來西亞總理馬哈地今日將請辭。

馬來西亞正在籌組新聯合政府，不過總理馬哈地周一向國王遞出了辭呈。

據路透24日報導，兩名知情人士透露，就在進行協商，籌組新聯合政府之際，94歲的馬哈地已請辭。

馬哈迪2018年接任首相時，曾說未來會交棒給安華，不過最近出現許多變數。據悉馬哈地將切割人民公正黨實權領袖安華，和部分執政黨與在野黨成員另組執政聯盟，使執政不到2年的希望聯盟政權瓦解。

馬來西亞執政希望聯盟周末意外與反對派協商，討論共組排除安華的新聯合政府。目前還不清楚，馬哈地是否會在其他政黨的支持下另組政府。不過他的土著團結黨也退出了執政聯盟。

安華周日指控土著團結黨，還有自家的人民公正黨「叛徒」和巫統黨（United Malays National Organisation）及馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）陰謀籌組新政府。

消息人士透露，馬哈地可望籌組新執政聯盟，而他們可能支持他，做滿5年任期。94歲的馬哈地和72歲的安華角力了數十年，譜成馬來西亞的政治史。儘管馬哈地承諾，將交棒安華，兩人聯手，贏得2018年的大選，但雙方關係依舊緊張。

馬哈地2018年5月10日接任總理時，曾承諾只會在位2年，接著就會交棒給安華。不過，去年底馬哈地開始不斷放話說，為了推動更多計畫，今年5月可能不會交棒。

馬哈地請辭消息曝光後，星洲網引述消息人士指出，馬來西亞國王將召見222名國會議員，消息人士稱，只要擁有112名議員支持，就能出任首相組閣。

(中時電子報)