智慧手機品牌realme於24日舉辦《Speed of the Future全球線上新品發表會》，發表旗下首款5G旗艦智慧手機—「5G競速旗艦」realme X50 Pro 5G，為首批搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G旗艦機型，支援雙模5G全網通，擁有6400萬鷹眼變焦四鏡頭、3200萬超廣角雙前鏡頭、90Hz Super AMOLED以及65W SuperDart超級閃充。realme亦同步公開2020年企業戰略，將以手機和AIoT為兩大引擎，打造全球用戶喜愛的潮玩生活。

成立不到兩年的realme，在2019年第三季已名列全球出貨量第七名，相較2018年同期，出貨量成長500%，一舉躋身全球主流品牌。2020年將以「潮玩科技普及者」為目標，以手機與AIoT產品的結合，打造潮流與科技兼具的潮玩生活；迎接5G時代的到來，realme持續敢越級，將以「全球5G普及者」為己任，布局從入門到旗艦全價位段的完整5G產品線，並與電信商、網路服務商、應用開發者等合作夥伴展開緊密合作，共同推進5G的全球發展。

除了5G手機外，realme更將於2020年發表20多款IoT產品，計畫於一年內完成realme UNI Smart AIoT（UNI為universal縮寫）全生態布局，以手機為核心，圍繞個人、家庭與出遊三大應用場景，推出多品類科技潮玩單品((1)個人：耳機、手錶等可穿戴設備；(2)家庭：電視、智慧音箱、家庭監控、掃地機器人及更多家用產品；(3)出遊：行李箱、車載充電器、行動電源及更多出遊用品)，並成為全球成長最快的IoT品牌。台灣市場也將配合此戰略，於本年度引進多款AIoT產品，提供本地消費者更多選擇。

realme在IoT領域將攜手更多年輕潮流設計師，共同創造有設計感、潮流感的智慧潮玩AIoT產品。並且為了更完整的realme UNI Smart AIoT體驗，realme推出軟體中樞平臺realme Link，以手機為基礎，透過智慧電視、智慧手錶、智慧藍牙耳機和智慧音箱四大入口，連接更多AIoT設備，與AI緊密結合，形成專屬realme的AIoT生態圈。

realme X50 Pro 5G，機身採用金屬中框，提供青苔和紅鏽兩種2020 年流行的低飽和度配色，螢幕表面和機身後蓋採用AG工藝的3D第五代康寧大猩猩玻璃，並採用AG表面處理工藝。realmeX50 Pro 5G達成雙模5G全網通，支援SA/NSA雙模5G及國際5G網路主流頻段，包括n1、n3、n41、n78和n79；並以特有Smart 5G技術，智慧判斷網路需求，進行4G/5G無感切換，透過頻寬和電量智慧化分配，使電池功耗減少30%，續航能力有效提升；為讓用戶在訊息干擾嚴重的地方有更好的性能體驗，支援Wi-Fi 6，有效達到更遠的傳輸距離與更高的傳輸速率，並同時支援5G+雙Wi-Fi三通道，覆蓋所有使用場景，使網速智慧提升。

realme X50 Pro 5G搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G處理器， 配置Adreno 650 GPU，相較Snapdragon 855，CPU和GPU性能同時提升25%，AI處理能力較上一代快2倍；首批採用LPDDR5運行記憶體，相對LPDDR4X，速度提升29%，功耗降低20%；全系UFS 3.0+Turbo Write+HPB，速度提升80%，功耗降低20%，並提供8GB+128GB/8GB+256GB/12GB+256GB三個版本。對此，Qualcomm副總裁兼歐洲及中東非市場總裁Enrico Salvatori表示：「這次的合作具有里程碑意義，Qualcomm和realme後續將展開更緊密的合作，為歐洲及全球用戶帶來更多5G新機。」

為了確保手機能夠更好地滿血運行，realme X50 Pro 5G採用五重立體冰封散熱 Pro技術，由VC液冷銅板、多層立體石墨散熱片、散熱矽脂等多重散熱材料組成，其中VC液冷均熱銅板面積高達1821mm2，比傳統熱管散熱面積更大，能夠100%覆蓋核心熱源，散熱能力更是大幅提升，隨時保持最高性能狀態。

realmeX50 Pro 5G搭載4200mAh雙電芯電池，首發全新65W SuperDart超級閃充技術，支援亮螢幕充電，邊玩邊充，僅需35分鐘就能充滿。標配新一代 GaN 適配器，具有更高的功率密度，體積小巧，發熱更低。同時，realme X50 Pro 5G相容30W VOOC 4.0閃充和18W QC/PD快充。SuperDart超級閃充的不只是快，其具備過充保護、過壓保護與過流保護、過溫保護、極端情況保護和內置安全IC晶片等五重安全防護，讓閃充更為安心。

realme X50 Pro 5G採用比例20:9的6.44吋Samsung Super AMOLED螢幕，螢幕佔比達92%，支援HDR+、100% DCI-P3色域和陽光螢幕顯示，最高亮度達1000nits，峰值對比度 2000000:1，其E3發光材料，有效降低37.5%藍光，與5%功耗。得益於此螢幕，realme X50 Pro 5G搭載螢幕指紋辨識，採用匯頂新一代指紋解鎖方案，平均解鎖速度只要0.27秒，同時升級為全譜白光線投射，結合高亮度螢幕投光和強大處理核心，加入安全濾光片，進一步提高安全性。realme X50 Pro 5G所搭載螢幕還擁有90Hz高刷新率，相較一般手機螢幕，幀率提升50%，達到零殘影的順滑體驗；更支援180Hz取樣速率，讓觸控反應更加靈敏，遊戲體驗無延遲。

以備受好評的6400萬鷹眼四鏡頭為基礎，realme X50 Pro 5G升級為前後超廣角6400萬鷹眼六鏡頭。前鏡頭為雙鏡頭配置，主鏡頭為3200萬 SONY IMX616感光元件，搭配F2.5光圈；次鏡頭則為105°超廣角鏡頭，搭載800萬畫素與F2.2大光圈。雙鏡頭皆支援HDR自拍與自拍超級夜景，並支援多模式影片錄製，包含超廣角、UIS超級防手震、美顏與即時景深。後鏡頭為6400萬鷹眼變焦四鏡頭組合，6400萬畫素F1.8大光圈主鏡頭，透過「四合一畫素聚合」技術，單位畫素達1.6μm，放大再放大也清晰，而全新升級的「超級夜景3.0」支援腳架模式，並新增「極夜模式」，即便是1Lux全暗環境下，也能拍出出色的照片；800萬畫素超廣角/微距鏡頭，擁有1.4μm超大單位畫素、119°超廣角、3cm超微距等功能；1200萬畫素變焦鏡頭，可達到最大20倍混合變焦；人像鏡頭則透過濾色系統獲取更多光線資訊，以輔助主鏡頭增添人像照片質感。

主鏡頭亦在影片錄製下足功夫，支援4K錄影、雙超級防手震（UIS超級防手震及UIS超級防手震Max），結合AI演算法由超高靈敏度陀螺儀即時校正手部抖動，採用超廣角進行畫面裁剪，獲得更多的視野範圍，足以媲美專業運動相機，此外，還支援即時景深錄影、超廣角錄影等玩法。

realme X50 Pro 5G搭載基於Android 10的全新realme UI，秉持真實、年輕、簡約、有設計感的「本真設計」原則，更有全功能NFC、線性馬達、支援Dolby Atmos杜比全景聲，並通過Hi-Res小金標高品質音訊認證的雙線性喇叭和雙頻GPS等領先功能，全面提升使用體驗。

堅守「敢越級」理念，realme X50 Pro 5G各版本在西班牙市場的售價分別為8GB+128GB版本599歐元（換算約新台幣19,700元）、8GB+256GB版本669歐元（換算約新台幣22,002元）和12GB+256GB版本749歐元（換算約新台幣24,633元），將會於4月在歐洲正式開賣，台灣市場上市計畫待定。

(中時電子報)