「鑽石公主」號郵輪確診人數已超過600，如今出現第4名死者。據NHK報導，這名新冠肺炎患者高齡80，送醫治療後不治。

而據CNN新聞網24日報導，經營「鑽石公主」號的公主郵輪說，經過徹底消毒後，這艘郵輪將從4月29日起復航。

(中時電子報)