第4死！鑽石公主號429復航 10:102020/02/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 乘客2月21日站在「鑽石公主」號郵輪陽台的資料照。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「鑽石公主」號郵輪確診人數已超過600，如今出現第4名死者。據NHK報導，這名新冠肺炎患者高齡80，送醫治療後不治。 而據CNN新聞網24日報導，經營「鑽石公主」號的公主郵輪說，經過徹底消毒後，這艘郵輪將從4月29日起復航。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #鑽石公主號 #黃金週 #日本 #郵輪 #群聚感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號返台 鄭文燦：橫濱模式是最好模式 10:362020/02/23 政治 鑽石公主號二採結果出爐 均為陰性 14:492020/02/23 生活 鑽石公主號 新增1死 19:262020/02/23 國際 「鑽石公主」號出現日客死亡第三例 20:172020/02/23 國際 鑽石公主號新增57例 日本總計838名確診 22:042020/02/23 國際 採訪線上－郵輪大型化面臨檢視 04:102020/02/24 產業特刊 從鑽石公主號撤離4人確診新冠肺炎 英國累計13例 07:192020/02/24 國際 鑽石公主號下船返國 以色列確診第2例武漢肺炎 08:392020/02/24 國際 均無疑似症狀 鑽石公主號19人完成集中檢疫隔離 17:202020/02/24 生活 全面清潔及消毒鑽石公主號 公主遊輪徵全球頂尖清潔公司 18:302020/02/24 生活 國際熱門新聞 新冠肺炎？ 斯洛伐克總理呼吸道感染加高燒 緊急住院 - 國際 韓國一夜添60例！全境893確診 增至9死 - 時事 美國撤僑39人中鏢 新冠病例增至53人 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 疫情失控 全球股災 美股道瓊狂跌逾千點 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。