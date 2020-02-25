新冠肺炎疫情擴散全球，儘管世界衛生組織（WHO）稱疫情尚未到達大流行程度，但也呼籲各國要做好準備，德國專家悲觀認為，即便用罄現有資源，恐怕也難以抑制疫情蔓延。

新冠肺炎疫情已在全球蔓延開來。

新冠肺炎全球確診數目逼近8萬例，儘管大陸新增病例持續下降，世界各國卻陸續出現確診病例，尤其韓國、義大利、伊朗病例激增，疫情已在全球蔓延。

德國之聲報導，德國權威病毒學者德羅斯登（Christian Drosten）日前接受德新社專訪時表示，即便用罄全部現有資源，恐怕也難以在最後一刻抑制疫情蔓延，似乎意味著控制疫情為時已晚。

他說，許多新冠病毒感染者並未出現症狀，或者只有輕微症狀，這些人根本不會去就醫，也就無法被發現，更遑論確診，他們身上仍有傳染力，無意間造成疫情擴散。

他也引用倫敦帝國學院數學模型的演算結果，指出從大陸流出的病例中，約僅有1／3人確診，因此他「不認為新冠肺炎疫情全球大流行能夠避免」。

針對歐洲、中東疫情惡化，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（24）日強調，疫情還未達到全球「大流行」（pandemic）的程度，但也呼籲各國做好準備，因應「可能的大流行」。

不過英國廣播公司（BBC）報導，不少專家打臉WHO說法，認為疫情已達到全球大流行的程度，部分科學家則認為，疫情變化已經到了臨界點，尤其，義大利、伊朗過去幾天不斷出現新的死亡案例，令人擔憂還有更多病例尚未被報出來。

(中時電子報)