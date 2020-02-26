新冠肺炎疫情在韓延燒，口罩更搶手，不僅需大排長龍，甚至連鎖超市在短短2小時內就售出48萬口罩；不過由於口罩仍可外銷，導致國內供不應求狀況下仍流向大陸，引起民怨。對此，韓官媒韓聯社指出，可學習台灣管制的做法，而南韓也宣布將於26日零時至4月30日實施緊急調整口罩和洗手消毒液供應等措施，防止口罩大量出境。

據英國「地鐵報」（Metro）和美聯社等媒體報導，疫情最嚴重的大邱地區已出現排隊搶購口罩人潮，然而，在口罩供應告急狀況下，韓國製口罩卻持續流向大陸，引發民眾不滿。

對此，韓國聯合新聞通訊社報導指出，台灣與大陸交流頻繁，新冠肺炎疫情爆發初期也面臨口罩缺貨的窘境，但政府隨即禁止一般便利商店販賣口罩，改由健保特約藥局做為單一販售窗口，透過連結健保系統限制每人可購買數量。

而南韓當局也在同日決定限制口罩等醫療用品出口，根據這項措施，從26日起全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10%以內，且醫用口罩生產商需向食品醫藥品安全處申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量；若銷售商向一家商店一天出售一萬片以上的口罩，也需申報售價、銷量及購買方。

食品醫藥品安全處處長李儀卿25日在記者會上表示，當前國內口罩每日產量達1100萬片，較前兩週增一倍，但仍面臨供應緊缺問題。政府將嚴格限制口罩出口量，動員所有力量解決口罩供應不足問題。

(中時電子報)