義大利新冠肺炎疫情嚴重，歐洲淪重災區，巴西已經將義大利、法國、德國等國加入「警戒名單」，從這3國入境巴西的旅客，如出現症狀，將有可能被強制檢疫。

截至25日，義大利境內確診人數上升至231人，死亡數升至7人，是大陸以外，確診數第二高國家，僅次於韓國。大陸確診數下降的同時，歐洲淪為重災區，羅馬當局封鎖義北十餘個疫情嚴重城鎮，鄰國也加強控管往來義大利的交通運輸。

歐洲疫情急速升溫，持有歐洲國家護照似乎已不是暢行無阻的保證，路透社報導，巴西衛生部24日宣布，將另外9國加入「新冠肺炎警示名單」，其中也包含義大利、法國、德國等3個歐洲國家。

新措施意味著，任何從這些國家進入巴西的旅客，一旦出現發燒、咳嗽等新冠肺炎症狀，抵達後，將有可能被要求進行檢疫。

報導說，這是頭一回有歐洲國家被納入這個警示名單之中。除了義、法、德，巴西另外加入名單的國家還包含澳洲、菲律賓、馬來西亞、新加坡、伊朗，以及阿拉伯聯合大公國。

不只歐洲，日本、韓國近期也不受其他國家歡迎。《日本時報》（The Japan Times）24日報導，目前至少有包括以色列、泰國等9個國家對日本發出旅遊警示，呼籲公民非必要，不要前往日本旅遊；此外，日本媒體先前也指出，全球至少有4個國家對日本祭出入境限制措施，以薩摩亞為例，日本人必須先在出發國隔離14天，並且事先進行檢疫才能入境。

另外據韓聯社24日報導，至少有包括以色列在內等6個國家，已經禁止從韓國出發的旅客入境，以色列先前更要求大韓航空班機原機遣返。

根據恒理護照指數（Henley Passport Index）1月公布的2020最強護照排名，目前前五名依序為日本、新加坡、韓國、德國、義大利，法國排名第六。

(中時電子報)