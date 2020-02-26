全球最後一塊淨土南美洲恐失守，據英國廣播公司（BBC）報導，一名剛自義大利北部返國的巴西男子，25日檢體檢測成果呈現陽性，當局將對男子再做第二次檢驗，最終結果尚未出爐。

BBC報導，巴西當地媒體周二指出，一名最近剛從義大利北部返國的聖保羅（São Paulo ）61歲男子，檢體呈現陽性反應，當局將對男子檢體進行二次檢驗。

不過巴西官員也指出，男子返國時間點正好是巴西舉辦嘉年華期間，數百萬人往來全境，官員擔憂，男子返國的時間可能加劇病毒傳播。

(中時電子報)