南美洲恐失守！巴西1人檢體呈陽性 09:402020/02/26 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球最後一塊淨土南美洲恐失守，一名剛自義大利北部返國的巴西男子，25日檢體檢測成果呈現陽性，當局將對男子再做第二次檢驗，最終結果尚未出爐。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最後一塊淨土南美洲恐失守，據英國廣播公司（BBC）報導，一名剛自義大利北部返國的巴西男子，25日檢體檢測成果呈現陽性，當局將對男子再做第二次檢驗，最終結果尚未出爐。 BBC報導，巴西當地媒體周二指出，一名最近剛從義大利北部返國的聖保羅（São Paulo ）61歲男子，檢體呈現陽性反應，當局將對男子檢體進行二次檢驗。 不過巴西官員也指出，男子返國時間點正好是巴西舉辦嘉年華期間，數百萬人往來全境，官員擔憂，男子返國的時間可能加劇病毒傳播。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #南美洲 #巴西 #陽性 也許您會感興趣 推薦閱讀 成都驚爆 患者治癒複檢又陽性 01:552020/02/22 兩岸要聞 新聞早班車》成都驚爆 患者治癒複檢又陽性 07:302020/02/22 政治 包機撤離鑽石公主號 4澳洲人「返國呈陽性」共6人感染 15:382020/02/22 國際 新冠肺炎病患出院後複檢「糞便呈陽性」！專家：不算復發 15:472020/02/22 兩岸 隔離期滿沒事 宅家十天竟驗出陽性 17:542020/02/23 時事 疫情擴大引市場憂慮 台股失守11,600點 11:232020/02/24 財經 《盤後解析》「權」面失控，失守11550點 15:062020/02/24 財經 恒指大跌近500點 失守27,000點 17:152020/02/24 財經 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 20:382020/02/24 生活 對日防疫 應即刻升到最高等級 04:102020/02/25 國際大事 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 千人染疫！韓新冠肺炎增1死 共12人喪命 - 時事 韓最大教會牧師確診 曾和2000人禮拜 - 國際 國際奧委會： 東京奧運可能取消 - 國際 稱全球欠武漢 世衛專家：若染病想在陸治療 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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