韓國東南方慶尚北道的大南醫院爆出醫院群聚染，導致韓國新冠肺炎確診病例持續飆升，不過韓國其他地區至少還有3間醫院也有員工、病患確診，當地媒體預期，未來恐出現更多群聚感染情形。

截至昨（26）日下午4時，韓國新冠病毒感染人數已達1,261人，其中慶尚北道清道郡大南醫院的確診病例就占了114例，當中包含10名醫護人員，並且造成7人死亡，院內發生嚴重的群聚感染情形，大南醫院自22日開始進行隔離。

不過據韓聯社報導，除了大南醫院，韓國其他地區至少還有3間醫院也出現醫護人員確診新冠肺炎的情形，韓聯社指出，韓國未來有可能再出現大規模醫院群聚感染情形。

報導指出，韓國第二大城釜山一間專門照顧年長慢性病人的醫院，也有一名64歲護理人員確診，目前醫院尚未傳出病患感染情形，不過醫院已經進行隔離。韓國衛生當局指出，該院193名患者中，有1／3是重症病人。

另一間在昌原市的醫院，周三一名護士檢體呈現陽性後，醫院也開始關閉14天。此前，醫院裡已有包括1名醫生在內等3名醫護人員確診新冠肺炎。

此外，慶尚北道漆谷郡一間專門治療身障人士的醫療機構，也被爆出至少有21人感染新冠病毒。

(中時電子報)