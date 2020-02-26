破千人大關！韓新增169確診 累計1146人染疫 09:002020/02/26 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國確診數突破千人大關，今（26）日再新增169確診，累計境內共1146人染疫。 (中時電子報) #確診 #大關 #69 #累計 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 監獄群聚感染 魯浙鄂連環爆 01:552020/02/22 兩岸要聞 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 不斷更新》四國也傳病例! 公主號乘客下船後確診 12:232020/02/23 國際 韓再增70確診！累計833人染疫 13軍人中鏢 死亡8例 09:272020/02/24 國際 不斷更新》日感染數達850人 東京、北海道都超過30人 15:412020/02/24 國際 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 《期貨》3月台指期開跌117點，電子期、金融期聯袂開低 08:522020/02/25 財經 防堵新冠肺炎有成 越南16起確診全數痊癒 13:522020/02/25 國際 開學前一天查驗 台首例11歲童確診 04:092020/02/26 焦點新聞 確診11歲童補習班 接觸者全隔離 00:482020/02/26 生活新聞 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 國際奧委會： 東京奧運可能取消 - 國際 美股連續兩日暴跌 道瓊狂瀉超過1900點 - 國際 蝴蝶效應 大陸疫情竟影響到南非龍蝦業者 - 國際 韓最大教會牧師確診 曾和2000人禮拜 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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