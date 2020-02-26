韓國新冠肺炎疫情急速升溫，並且出現擴散跡象，目前境內已確診977病例、11人死亡，多數和大邱市新天地教會相關，韓媒報導，首爾一間教會的牧師也在昨（25）日確診，牧師先前曾和2,000名教徒一同做禮拜。

位在首爾、韓國最大教堂之一的明成教堂一名牧師也確診。

據《韓國前鋒日報》（Korea Herald）報導，韓國新冠肺炎群聚感染情形乎在大邱市以外出現，首爾江東地區的明成教會（Myungsung Church／명성교회）一名牧師周二也被確診感染新冠肺炎，牧師的一名親戚也證實染疫。

值得注意的是，該名牧師16日還曾和2,000名教徒一同做周日禮拜；除此之外，教會指出，該名牧師14日曾和另外5名教會人員參與在慶尚北道清道郡大南醫院舉行的親友葬禮，大南醫院日前爆發群聚感染，導致超過200人感染。目前明成教會已經關閉，周日禮拜也被取消。

據韓聯社報導，明成教會是韓國最大的教堂之一。

(中時電子報)