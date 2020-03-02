市府經發局、地稅局及工策會到場聽取各公會的意見。（陳世宗攝）

「政策牛步化、百姓叫苦連天！」受到新冠肺炎疫情影響，餐飲、娛樂、旅宿等行業受到極大衝擊，台中市議會國民黨團2日與工商界代表舉行記者會，呼籲市府儘速從房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅等進行減稅或緩徵，協助業者度難關。市府回應將主動了解業界情況，降稅緩徵措施即將上路。

今日出席的的工商代表有台中市商業會理事長賴正廷、百貨商業公會理事長丁瑞南、雜貨公會理事長簡日昌、糕餅公會理事長蔡萬財、烹飪公會榮譽理事葉信宏等人在會中疾呼政府幫助業者度難關。

與會有市議員陳政顯、李榮鴻、陳本添、冉齡軒、吳瓊華、張瀞芬、張廖乃倫、陳文政、沈佑蓮、黃馨慧等人，共同呼籲「紓困有方、降稅緩徵」。

台中市商業會理事長賴正廷等人說，工商界受疫情影響哀鴻遍野，營收大幅減少3至5成不等，向銀行貸款不容易，業者叫苦連天，希望政府減稅緩徵，協助業者度難關，至於政府5月發300元消費券，業界認為時間太晚，金額也太少，至少需1、2000千元才能引起民眾消費意願。

黨團書記長陳政顯指出，四月開徵使用牌照稅的開徵、五月開徵房屋稅，市府應該讓業界緩徵或分期繳納，減輕業者負擔，也兼顧課稅公平。黃馨慧疾呼，中央加速紓困，除消費券應儘速上路外，並檢討減徵營利事業所得稅，讓各行各業撐過去，以免因疫情重創經濟，連帶影響就業市場。

經發局長張峰源表示，將協助有困難的業者爭取紓困貸款。市府地方稅務局長沈政安則說，市長盧秀燕已要求市府各單位積極向中央爭取紓困補助之外，市府也將採取紓困措施。

沈政安強調，市府今年已大幅調降20.06％的地價稅，一定讓大家有感，至於房屋稅及娛樂稅部分，地方稅務局將主動進行了解，只要業者因疫情影響營收，房屋稅可降至2％，娛樂稅也有調降空間；近期也將公布使用牌照稅延期或緩徵的措施。

(中時 )