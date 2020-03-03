德國新冠肺炎確診數目一個周末呈現倍數增長，疫情急轉直下，先前德國媒體指出，當地人尚未出現恐慌，不過情勢恐逆轉，多間超市已經證實，部分地區民眾已出現物資搶購潮。

德國新冠肺炎確診數持續攀升，德國已經出現物資搶購潮。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）26日表示，德國正處於新冠肺炎大流行的開端，一個周末過去，德國新冠肺炎疫情急速升溫，截至2日，德國境內確診數已來到150例，較周六66例增加一倍之多。

上周德國之聲報導，拜德國政府多年前頒布的緊急狀況應急方案之賜，德國社會並未因此波疫情出現瘋搶物資的恐慌情況。

不過才經過一個周末，情勢就出現大逆轉，德國之聲報導，德國人逐漸意識到，他們和其他數十個國家一樣，很快將面臨新冠肺炎大流行的情形，新冠病毒也已成為民眾的日常話題，部分居民更出於擔憂開始囤積物資，他們擔心日後可能受到隔離。

Wocheneinkauf für meine 88 jährige Mutter: Erbsen und Möhren soll ich mitbringen, hat sie gesagt #Hamsterkäufe #hamsterkauf pic.twitter.com/NFdU7o88KA — Klaus Segatz (@PiratKSegatz) February 27, 2020

上月26日，各大型連鎖超市通報未看見民眾搶購物資的情形，不過到了28日，德國最大連鎖超市集團REWE的發言人舒茨（Kristina Schütz）就改變說法，證實全國各分店，人們開始增加購買食品及罐頭類商品。

Dortmund. Ein normalerweise gut sortierter Edeka gegen 18 Uhr. Was Panikmache so bewirkt. Man wird leicht wütend. #coronavirus #Hamsterkaeufe pic.twitter.com/5e7v3tcZsb — Axel Dittmar (@Moleskin2009) February 29, 2020

另一家大型連鎖超市Lidl也證實看見這個趨勢，發言人表示，他們注意到部分地區及分店的銷售量有升高態勢，特別是能夠長久存放的罐頭食品、義大利麵條、廁所衛生紙、消毒劑等之類品項。

德國之聲先前報導，為了應付緊急情況，德國聯邦政府自1960年代以來，就開始在全國150個秘密地點儲藏約80萬噸糧食；此外，政府也自2016年起，建議民眾隨時在家中備妥約10天份必要物資，以應付緊急情況。這10天份物資包含20公升飲用水、2.6公斤奶製品等。

(中時電子報)