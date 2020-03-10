「希望您別介意我抱了尊夫人，」16的奥克耶（Aker Okoye）在打破王室禮節，緊緊擁抱薩塞克斯公爵夫人梅根，並親吻她後，寫信向哈利王子致歉。
不過，身為班長的奥克耶堅稱，他會這麼做，只是在看到公爵夫人出現在學校裡，興奮得驚呆了。
據《每日郵報》（Daily Mail）和天空新聞（Sky News）9日報導，梅根6日為了慶祝國際婦女節，出其不意地造訪了東倫敦的羅伯特柯萊克高中（Robert Clack Upper School），並發表演說，除了疾呼男女平等外，也鼓勵台下學生積極圓夢。接著她要學生上台發言，而主動上台，抒發己見的16歲男生奥克耶得到了梅根抱抱與親親的獎勵。
這雖然是梅根執行最後一輪王室任務，可是當天成為眾人焦點的，卻是吻了她的男學生奥克耶，他在滿場700名學生鼓譟下，大膽說出：「她真漂亮，不是嗎？」
事後奥克耶說，那是他到目前為止，人生中最美好的一天。不過他也自承，梅根似乎覺得他喜出望外「很好笑」。無論如何，在大膽行動後，他覺得有必要親筆寫信，向哈利王子表達歉意。
此外，奥克耶說，幸好他還是單身狗，他不敢想像，要是自己有女友，知道他和公爵夫人的這番遭遇，不知會有什麼反應。
文章來源：'I hope you didn't mind me cuddling your wife': Schoolboy, 16, writes letter to Prince Harry to say sorry for breaking Royal protocol by hugging Meghan Markle but insists he was just 'overwhelmed and shocked' to see the Duchess at his school
(中時電子報)
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