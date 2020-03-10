梅根婦女節演說 擁抱主動發言男學生

「希望您別介意我抱了尊夫人，」16的奥克耶（Aker Okoye）在打破王室禮節，緊緊擁抱薩塞克斯公爵夫人梅根，並親吻她後，寫信向哈利王子致歉。

不過，身為班長的奥克耶堅稱，他會這麼做，只是在看到公爵夫人出現在學校裡，興奮得驚呆了。

據《每日郵報》（Daily Mail）和天空新聞（Sky News）9日報導，梅根6日為了慶祝國際婦女節，出其不意地造訪了東倫敦的羅伯特柯萊克高中（Robert Clack Upper School），並發表演說，除了疾呼男女平等外，也鼓勵台下學生積極圓夢。接著她要學生上台發言，而主動上台，抒發己見的16歲男生奥克耶得到了梅根抱抱與親親的獎勵。

梅根造訪東倫敦羅伯特柯萊克高中（Robert Clack Upper School）

這雖然是梅根執行最後一輪王室任務，可是當天成為眾人焦點的，卻是吻了她的男學生奥克耶，他在滿場700名學生鼓譟下，大膽說出：「她真漂亮，不是嗎？」

事後奥克耶說，那是他到目前為止，人生中最美好的一天。不過他也自承，梅根似乎覺得他喜出望外「很好笑」。無論如何，在大膽行動後，他覺得有必要親筆寫信，向哈利王子表達歉意。

此外，奥克耶說，幸好他還是單身狗，他不敢想像，要是自己有女友，知道他和公爵夫人的這番遭遇，不知會有什麼反應。

(中時電子報)