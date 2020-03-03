梅根和哈利最近為了「皇家」兩字的使用權，和女王鬧得不可開交。不過，王室消息人士透露，93歲的女王1日在溫莎城堡（Windsor Castle）與哈利長談了4小時，並告訴愛孫，隨時歡迎他和梅根歸隊。

據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，這是自從梅根夫妻脫英，遠赴加拿大定居後，女王第一次和哈利面對面長談。

(中時電子報)