歐股周四早盤持平，幾乎沒有太大變化，投資人等待英國脫歐談判代表更多的訊息，投資人並持續追蹤刺激措施和疫苗的進展；歐美各國經濟仍受到傳染病擴散的衝擊。

周四泛歐Stoxx 600指數漲0.07點或+0.02%，為391.76點。主要部門次指數未有明顯變化，石油天然氣股暫跌0.78%，銀行股跌0.64%，表現最差。

據英國媒體報導，英國和歐盟可能已經取得足夠進展，在未來幾天達成新的貿易協定。離英國正式脫歐已經不到五個星期。

倫敦富時FTSE指數維持在周三收漲的平盤；英國在周三搶先全球，批准輝瑞疫苗的使用，並將在下周於英國國內推出輝瑞/BioNTech疫苗。歐盟批評為審查草率。

對美國刺激方案的擔憂，華爾街隔夜不平靜，主要指數漲跌不一。

美國眾議院通過一項法案，威脅要讓在美股上市的中企下市，中國主要股市下挫，也限制了亞洲其他主要股市的漲勢。

德國DAX跌0.27%，法國CAC跌0.3%。德國總理梅克爾(Merkel)周三稍晚宣布全國封鎖延長到1月10日。

(時報資訊)