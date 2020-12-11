歐洲央行(ECB)在周四宣布，將傳染病緊急資產購買計畫(PEPP)增加了5000億歐元，擴大購買債券等資產；再融資利率維持在零，符合外界預期。

然而歐洲央行並未如預期地推出新的支援經濟和刺激措施，僅延長購債期限和貨幣刺激。在周四午後的新聞記者會後，歐元隨即上揚。

ECB如預期擴大購買債券計畫，並同意，只要銀行持續將現金注入企業，央行將提供銀行超低的流動性。央行並監控歐元匯價水準，其對於中期通膨展望的可能影響。

市場認為，該措施將確保當前的貨幣寬鬆政策能延續到2022年。

歐元在周四上漲0.49%，來到1.214美元；英鎊則因脫歐進度下挫0.75%。

歐洲央行記者會較出乎預期是主席拉加德(Lagarde)調降明年經濟展望。

拉加德指出，由於新冠疫苗的產量還有壓力，明年經濟成長較較預期的緩慢，從5%大幅調降到3.9%。但是在2022年，預計疫苗抵抗病毒已經帶來群體免疫效果，因此看好後年的經濟成長，從3.2%調升到4.2%。

拉加德指出，包括對疫苗預測的新冠疫情發展，給央行很好的理由相信，「到2021年底，我們將達到充足的群體免疫，而進一步希望認為，經濟可以開始在正常狀態下進行運作」。

特別重要的事例是，服務業到那個時候將不會因社交距離和管制而受傷害。這也解釋了為什麼ECB將購債的PEPP計畫延長到2022年3月。

ECB對明年通膨預測為1%，維持先前預測；然而對2022年的通膨預測，從1.3%下調到1.1%。央行也首次對2023年的通膨進行預測，為1.4%，仍然低於2%的目標。

拉加德補充，歐元區經濟仍有下行的風險傾向，但是已經不那麼明顯了。

(時報資訊)