義大利新冠肺炎疫情嚴峻，醫院人滿為患。

義大利疫情持續升溫，位處疫情中心的義大利北部，當地醫院人滿為患，醫護人員工作爆量，甚至情緒崩潰。由於醫療資源有限，有醫生透露，部分沒有存活機會的高齡患者已被放棄治療。

義大利新冠肺炎確診人數突破萬人，超過600人不幸喪命，當局已緊急封鎖全國，若非必要，任何人不得外出。位處疫情中心的北部地區情況尤其嚴重，當地防疫官員日前描述，病患有如海嘯般湧入醫院，這段話並沒有誇大，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名在義北貝加莫（Bergamo）醫院工作的醫師麥克契尼（Daniele Macchini）也形容，前線醫生迎接海嘯般病患已經不堪負荷。

他描述，對抗病毒的戰爭已經爆發，醫生日以繼夜地戰鬥，但是病例仍持續增加。

另一名英國醫生則轉貼義北同僚的說法，指出現在當地醫院的負荷率已經達到200%，手術室、恢復室被迫轉成重症加護病房或是隔離病房，醫生也已不再治療重傷或中風等其他緊急病症，不過無法喘息的工作量已讓醫護人員情緒崩潰，貼文描述，部分醫護人員開始生病，並且因為無法救活病患而爆出淚來。

另外，由於醫療資源有限，醫生也面臨生或死的抉擇，決定哪一位病患可以優先接受重症治療，除了忽略新冠肺炎以外的疾病外，醫生透露，部分65歲以上病患並沒有被重症處理。

另一名倫巴底大區薩拉羅利（Christian Salaroli）的醫生也證實，醫院的做法是，80至95歲的高齡患者如果有嚴重的呼吸衰竭問題，院方可能就不會繼續治療。這名不具名的醫生解釋，如果患者有多重器官衰竭，通常是2至3個以上的器官衰竭，那就代表他們的死亡率高達100%。

(中時電子報)