因應新冠肺炎疫情擴大，義大利全國封鎖。

義大利新冠肺炎疫情升溫，全國自10日起封鎖長達近1個月，若非緊急狀況，居民必須待在家中。一向給人深情、浪漫印象的義大利人抱怨，禁足一個月，讓他們最火大的是不能為死於新冠肺炎的親友舉行葬禮。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）9日晚宣布，自10日起，特定區域的封城措施將擴大至全國，除了工作及其他緊急因素，全國6,000多萬民眾必須待在家中，所有學校關閉、公共活動取消，連婚禮也不能舉行，直到4月3日，義大利全國人民形同被禁足。

英國廣播公司（BBC）報導，一名居住在先前就已被率先封城的北部倫巴底（Lombardy）科多諾（Codogno）地區的居民表示，對許多義大利人來說，封城措施最讓他們憤怒的地方在於，不能為新冠肺炎死者舉行葬禮，神父只念了幾句祈禱文後，儀式就結束了。

義大利北部倫巴底大區及全國各地14個省7日率先封城，由於當地疫情持續擴大，孔蒂再宣布全國進行封鎖。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在封城狀態下，執法單位將會在一般道路、主要高速公路、火車等，檢查人民是否有遵守行動限制令；旅客在機場準備入境或出境，也會被要求出示旅行禁令豁免聲明。

封城狀態下，軍隊進駐火車站，一一檢查旅客出入原因。圖為米蘭火車站。（圖／美聯社）

封城狀態下，軍隊進駐火車站，一一檢查旅客出入原因。圖為米蘭火車站。（圖／美聯社）

(中時電子報)