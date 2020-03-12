陳志金發文。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

長期在大陸定居的女星劉樂妍昨(11日)驚傳回台掛急診並住進加護病房，還有傳言指她曾和新冠肺炎患者有接觸史。昨劉樂妍發聲嚴正駁斥，更暗示自己不是得肺炎，「認識我的人都知道我便秘好不好」，名醫陳志金對此則無奈發文，說台灣人真的很寬容，既使有些人不斷傷害台灣，仍不會放棄需要幫忙的人。

劉樂妍昨傳出進北醫加護病房治療，但病因成謎，有院內人士證實劉樂妍確實在住院，但對於病情三緘其口，昨晚劉樂妍打破沉默，喊冤說是在造謠，有網友留言：「做人不要恩將仇報，才能得到別人的尊敬。不管妳熱愛祖國或討厭台灣，不可以違背良心」，劉樂妍則回自己深愛台灣，「我只撕裂台獨的心。不統就是獨」。

見此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金昨在臉書轉發相關新聞，嘆氣說：「台灣健保真的很好，台灣人真的很寬容，無論妳曾經傷害台灣多少次？在妳需要的時候也不會放棄妳。」也強調：「總是在生病的時候，才會想到台灣的好」，其他網友回應：「贊成修改健保規定」、「我繳的健保費根本不想給她用」、「我想集氣，幫病魔」、「台灣人真的很寬容，但是，人要有底限」。

(中時電子報)