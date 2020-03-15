指揮中心每次記者會陣容都有些許不同，就有網友整理出若有新案例，陳時中(圖中)與張上淳(右一)絕對會同時出現 (圖／中時電子報)

網友所整理的指揮中心7大組合包 (圖／翻攝自臉書)

新冠肺炎疫情擴散，台灣也嚴陣以待，中央疫情指揮中心更是天天召開記者會說明案情，就有網友整理分析了記者會陣容的組合，指出只要先看「先發名單」就大致能知道出什麼事情，其中若指揮官陳時中跟「這個人」同時出現，就代表出大事、有新的確診案例。

網友在臉書整理出指揮中心記者會「先發陣容」，表示若出席說明會的只有陳時中，那就代表沒事；若出席的有陳時中+石崇良，就表示醫護人員被限制；若陳時中+外交部人員，就是又要提升旅遊警示；陳時中+潘文忠=停課；陳時中+王美花=口罩；而陳時中若是跟專家諮詢小組召集人張上淳一同出現，那就代表出大事，又有新的確診案例。

該網友還揶揄，若陳時中跟陳明通同時出現，那就是小明又來了。精闢整理表格也讓網友大讚笑翻：「還真的耶」、「防疫公式學」，也有人問「陳時中+鄭麗君呢」，原PO則回「那就代表藝文界出大事了」。

(中時電子報)