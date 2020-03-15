針對去年5月，時代力量高雄市議員黃捷質詢自由經濟示範區，市長韓國瑜頻跳針回答：「發大財」，惹得黃捷翻白眼。副市長葉匡時對此大爆兩人槓上內幕。

韓國瑜為何跳針回「發大財」？葉匡時接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時澄清說，當時因為前面有好幾個民進黨議員，已經問過韓市長這個問題，並不是韓國瑜不知道自由經濟示範區裡面要做什麼。因為前面議員在問的時候，他已經解釋過了，自由貿易經濟特區要開放一些服務性的東西，譬如國際教育、國際醫療、金融等等，怎麼樣讓租稅方面能夠得到減免，或是讓人進出可以方便一點。

第3個議員、第4個議員還是一直問，你究竟自經區要做什麼？韓市長就很煩，覺得「故意來找我碴」。結果黃捷又再問，韓國瑜就沒有耐心再去回答這個問題，所以乾脆就講「發大財、發大財、發大財」。這一點憑良心講，市長其實有檢討的空間。

葉匡時表示，後來黃捷就把這段剪下來放在她的臉書，因為當時韓國瑜市長也很紅，很多媒體看到這一段太精彩了，就把它剪下來，所以大家看到的只是這個東西，就說他一竅不通，只知道發大財。其實不是，是因為前面他已經講很多了。

(中時電子報)