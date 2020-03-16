外傳已在全球大流行的新型冠狀病毒肺炎可能會轉變為季節性疾病，大陸中國工程院院士鍾南山認為，目前判斷新冠肺炎是否轉變成季節性疾病仍「言之過早」。

據《東網》報導，新冠肺炎疫情未退，大陸國家衞健委高級別專家組組長鍾南山早先曾指出，大陸的疫情將於4月底受控。對於是否會變成季節性疾病，他近日接受內媒訪問時稱，目前將新冠肺炎說成是常態、與流感般會季節性出現的疫病仍為時過早，認為目前證據不足，變成流行病的可能性不大。

鍾南山指出，本世紀已出現3次冠狀病毒引發肺炎的突發公共衞生事件，包括SARS、中東呼吸綜合症(MERS)，及正在爆發的新冠肺炎(COVID-19)。針對新冠肺炎會否變成季節性疾病，他稱其傳播性比流感及SARS較強，相反新冠肺炎目前的病死率只有1%，與沙士的10%及中東呼吸綜合症的30%低很多。

他說，目前監測到的資料證據，仍不足以就新冠肺炎會否變成季節性疾病作出判斷，且至今還未知該病症的出現，是否與氣候的變化和各種外界的生態條件變化有關。

(中時電子報)