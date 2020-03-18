大陸防疫專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山18日在廣州市防疫記者會中表示，目前疫情防控仍處於重要時期，不能靠集體免疫防控，因為目前還沒有證據證實冠狀病毒是一次免疫，終身免疫的，目前最重要的任務是研發疫苗。

《人民日報》報導，鍾南山表示，我們和其他國家進行交流得到很好的回應，也從別的國家那裡獲得很好的意見，比如重症病人黏液很多，能否用一種霧化的方式進行緩解，這都是非常好的建議，未來會進行嘗試。

鍾南山指出，新冠肺炎看起來不像SARS主要在大陸，新冠肺炎在海外病例已經達到11萬5千多例，估計還會增加。同時，已經注意到很多國家已經開始改變戰略，互相交流可以減少別的國家走彎路。

鍾南山強調，目前採用比較多的還是上游防控，及時發現、檢測、隔離是非常重要的。大陸對確診病例的密切接觸者都進行監控。目前新冠病毒的「震央」在歐洲，特別是義大利，最好採取更積極的辦法，不要等到有症狀才干預，而是更早地控制，等到疫情越來越大就更困難防控。

(工商 )