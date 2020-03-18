據外媒報導，從各國官方公佈統計數字顯示，近歐洲新冠病毒疫情快速擴大，其新冠患者死亡率也格外較高。截至台北時間18日晚間7時為止，歐洲新冠病毒患者死亡總數3421人，已超過亞洲各國新冠患者死亡總數3384人。

《法新社》報導說，根據各國官方公布的新冠病毒死亡病例數發現，到18日晚間7時，歐洲至少有3421人死亡，首次超過亞洲新冠肺炎死亡人數3384人。

報導說，新冠病毒始自於中國大陸，此後擴散至其鄰近的亞洲國家，在亞洲國家病例快速增後漸獲控制，卻輪到歐洲開始大流行。

依照美國約翰霍普金斯大學的統計，到目前新冠病毒已在全球感染了201436例，死亡人數則已達8006人。

報導說，在歐洲疫情最嚴重的意大利有31506人確診，死亡2503人；其次是西班牙的13716例確診、598例死亡；第三則是德國11312確診、26例死亡。

(中時電子報)