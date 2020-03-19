新冠肺炎疫情擴散，台灣今天一天確診數大幅增加23例，目前總計已達100例。對此，民進黨立委王定宇感嘆，台灣第一波防疫本來守很好，但是這四天確診都跟出國旅遊有關，會導致防疫破口出現，必須遺憾的說，「這個破口是某些台灣人自己弄破的」！

王定宇在臉書發文表示，各位台灣的國民，面對中國的武漢肺炎，我們第一波的防疫，是成功且令人感動和尊敬的。但是...現在開始的14天，面對「武漢肺炎」已經全球爆發，這四天來，從一天增加確診6例、第二天8例、第三天10例，到今天的23例，這四天增加了47例，其中46例都跟出國旅遊有關，讓人扼腕和擔憂。

而這波危機是否是因為台灣國境關閉太遲所導致的？王定宇認為，其實不是，因為對外國人關閉國境，是外國人不能進來，而現在這46個病例都是台灣自己國人出國帶回來的，很遺憾的說，這個破口是某些台灣人自己弄破的！

王定宇指出，從醫療資源來看，這47個確診病例和接觸史，代表什麼...代表疫調官短時間內必須處理的量會破萬，是否承受的起？代表我們1100床負壓病房，現在空位僅剩400床，是否承受的起？代表我們基層診所醫療機構面對可能傳染機會增大。代表我們全體醫療人員和資源是否能夠應付最壞的情況？代表社區感染的機率會增大。

王定宇呼籲，接下來14天，是台灣是否守得住武漢肺炎第二波攻勢的關鍵時刻，該居家隔離的，請確實隔離，3月4日-15日從國外回來的台灣人有1萬多人，除了已經有就醫紀錄的562人、有上呼吸道症狀的550人、他種肺炎12人、採撿中100多人，其他的9千多人，請跟鄉鎮市區公所聯絡。

王定宇臉書。（摘自王定宇臉書）

(中時電子報)