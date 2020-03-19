新冠肺炎疫情蔓延至全球，許多國家確診人數越來越多，土耳其一週內確診人數也突然暴增將近100人。而來自土耳其的藝人吳鳳，收到了人在土耳其的妹妹訊息，表示越來越多人感染新冠肺炎，「我會死嗎？」一席話聽了讓吳鳳內心相當不捨。

吳鳳在臉書PO文表示，「今天妹妹問我：哥哥，現在越來越多人被病毒傳染，我會死嗎？如果我死了，記得幫我弄粉紅色的墳墓！」吳鳳聽完後，內心相當不捨，「一個哥哥聽妹妹說這些話，也沒辦法幫忙，真的是讓我心疼！」

（圖／翻攝吳鳳臉書）

吳鳳也提到，目前台灣因為歐洲旅行回來的人，感染人數愈來愈多，讓他這幾天也開始產生憂鬱的情緒，但是他認為台灣把第一波的病毒成功的擋住，面對來自歐洲的第二波病毒，「我相信大家一起努力守護台灣，我們也能再次擋住病毒的擴散！」他也強調，未來2個星期很重要，大家要多注意個人衛生跟防疫人員分享的資訊。

吳鳳日前就曾在臉書表示，現在大家應該共體時艱，非必要不要出國，國內相對於國外安全許多，「台灣也很漂亮，不輸給很多國家」，他也表示預計把今年的國外旅遊計畫改為國內旅遊，並呼籲大家共同守護這塊土地。

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(中時電子報)