陸軍北高守備大隊19日晚間在坂里海域舉辦2020年第1季萬平操演實彈射擊，展現國軍平時訓練成果。（北竿06據點民宿提供）

陸軍北高守備大隊19日晚間在坂里海域舉辦2020年第1季萬平操演實彈射擊，展現國軍平時訓練成果。（北竿06據點民宿提供）

陸軍北高守備大隊19日晚間在坂里海域舉辦2020年第1季萬平操演實彈射擊，展現國軍平時訓練成果，國軍從各山頭據點向模擬來犯的敵機艦展開密集的火網攻擊，曳光彈劃破夜空、槍砲聲此起彼落，民眾可在安全區域就近觀看，親身感受操演實況。

(中時 )