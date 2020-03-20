萬平操演實彈射擊 馬祖坂里海域震撼登場 15:442020/03/20 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍北高守備大隊19日晚間在坂里海域舉辦2020年第1季萬平操演實彈射擊，展現國軍平時訓練成果。（北竿06聚點民宿提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍北高守備大隊19日晚間在坂里海域舉辦2020年第1季萬平操演實彈射擊，展現國軍平時訓練成果。（北竿06據點民宿提供） 陸軍北高守備大隊19日晚間在坂里海域舉辦2020年第1季萬平操演實彈射擊，展現國軍平時訓練成果。（北竿06據點民宿提供） 陸軍北高守備大隊19日晚間在坂里海域舉辦2020年第1季萬平操演實彈射擊，展現國軍平時訓練成果，國軍從各山頭據點向模擬來犯的敵機艦展開密集的火網攻擊，曳光彈劃破夜空、槍砲聲此起彼落，民眾可在安全區域就近觀看，親身感受操演實況。 (中時 ) #操演 #海域 #國軍 #里海 #射擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 虎頭山雜草大火 清明防火演練變實彈操演 15:222020/03/16 社會 國防部計派遣17,518人次，協助增產口罩。 19:542020/03/17 軍事 國軍去年空中戰巡兵力有1798架次 海上5927艘次 21:162020/03/17 軍事 共機首次夜巡台海 F-16、IDF驅離 04:092020/03/18 焦點新聞 視察國軍醫院 鄭文燦：目前居家檢疫政策算成功 13:482020/03/18 政治 台中艦進駐馬祖 聯合威力掃蕩 18:192020/03/18 社會 馬祖海巡防疫一把罩 臺中艦進駐聯合威力掃蕩 19:492020/03/18 社會 傳美軍機飛越台灣西南方海域 國防部監偵掌握 07:592020/03/19 政治 陸漁船酒瓶圍攻 海巡11槍驅離 04:102020/03/20 社會新聞 12：11地牛翻身！宜蘭規模4.6地震 最大震度2級 12:202020/03/20 生活 軍事熱門新聞 萬平操演實彈射擊 馬祖坂里海域震撼登場 - 軍事 陸不敵新冠肺炎 海軍擴張恐減緩 - 軍事 《商業內幕》：陸航母滿身罩門 寄望003華麗轉身 - 軍事 日本公布 大陸4艘軍艦經宮古沖繩航向東海 - 軍事 新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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