綜合外電報導，自美國加州與紐約州宣布要求民眾除了購買生活必需品之外、最大程度減少出門的「禁足令」後，康乃狄克州與伊利諾州與也先後宣布加入禁足令行列，全美已有4州政府呼籲民眾不要出門。

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #禁足令 #民眾 #全美 #康乃狄克 #紐約 #加州