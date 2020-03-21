全美5州下禁足令 康乃狄克、伊利諾與俄勒岡加入 09:382020/03/21 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自美國加州與紐約州宣布最大程度減少出門的「禁足令」後，康乃狄克州與伊利諾州與也先後宣布加入禁足令行列，全美已有4州政府呼籲民眾不要出門。圖為位於伊利諾州的貝爾維爾市街道已空無一人。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綜合外電報導，自美國加州與紐約州宣布要求民眾除了購買生活必需品之外、最大程度減少出門的「禁足令」後，康乃狄克州與伊利諾州與也先後宣布加入禁足令行列，全美已有4州政府呼籲民眾不要出門。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #禁足令 #民眾 #全美 #康乃狄克 #紐約 #加州 也許您會感興趣 推薦閱讀 德國葡萄牙 加入封鎖邊界行列 01:062020/03/17 國際大事 香奈兒大秀喊卡全美關店 LV、Ralph Lauren跟進 14:082020/03/18 時尚 逼近千人確診！860萬紐約客48小時內恐遭禁足 13:442020/03/18 國際 打破對台工作的怪圈與迷思 04:092020/03/20 論壇廣場 台灣精品選拔 邀產業精英加入 04:102020/03/20 投資理財 防新冠！加州下禁足令 要4000萬居民待在家 10:282020/03/20 國際 《科技》17Media全球躍進，力邀億級美元遊戲團隊跨界加入陣容 11:252020/03/20 財經 川普發5千億美元現金救經濟 04:092020/03/21 財經要聞 全美勞工 僅3成有能力在家工作 04:102020/03/21 國際大事 新冠肺炎》美國對墨西哥實施境管！紐約確診破7千例 跟進加州「禁足令」 02:542020/03/21 國際 國際熱門新聞 全身著火、像吞玻璃！她曝新冠肺炎恐怖症狀 - 國際 川普宣布紐約州為疫情「重大災區」 - 國際 全美5州下禁足令 康乃狄克、伊利諾與俄勒岡加入 - 時事 新冠肺炎》義大利確診4.7萬例！德國確診病例逾2萬 超越西班牙成世界第3 - 國際 新冠肺炎》美國對墨西哥實施境管！紐約確診破7千例 跟進加州「禁足令」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。