台灣捐贈委內瑞拉1千個口罩，上面印有我國國旗，還用英文寫著「台灣可以幫忙」的字樣。外號「村長」的桃園市議員詹江村對此酸說，用自己錢捐口罩的藝人被罵慘，用我們稅金捐口罩就叫做外交。

詹江村在臉書貼文質疑，台灣疫情穩定了嗎？竟然可以大量的口罩援助其他國家！不是說好台灣優先嗎？不是說「青吃都不夠還能曬乾」嗎？用自己錢捐口罩的藝人，被罵到狗血淋頭，用我們稅金捐口罩就叫做外交！

詹江村還不滿說，817就會凹，被戳破了就惱羞成怒，就說2024讓國民黨再輸一次，這番說詞他耳朵都聽到長繭了！

網友紛紛回應：「為什麼你講話都可以這麼中肯。」、「村長罵得好。」、「他們就是所謂的民進黨呀不意外。」、「病例一直爆發已經138例，還有能力捐口罩，那每天排隊領口罩領3片的人，真的都像傻瓜一樣。」

我國贈與巴拉圭口罩，引發部分網批評「出口援贈巴拉圭口罩」，外交部今嚴正澄清表示，此批口罩是在當地所採購，非由國內出口，另外也提供款項給另一友邦委內瑞拉購買口罩及酒精等防疫物品。

(中時電子報)