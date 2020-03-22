台灣每周將提供美方10萬個口罩交換30萬件防護衣原料，全國公務人員協會榮譽理事長李來希直言，10萬個口罩對美國而言「塞牙縫都不夠」，他接著一算，嚇人一跳：「10萬個口罩代表台灣每周有33333個人，排隊買不到口罩配額。」

李來希在臉書表示，周周10萬個口罩送美國，美國人口3億多，請問送給美國的什麼人？10萬個口罩對美國而言真的是杯水車薪，塞牙縫都不夠，只能用來做關係。但10萬個口罩代表台灣每周有33333個人，排隊買不到口罩配額！如果每天生產已超過1千萬個口罩，小老百姓為什麼還要排隊？為什麼還有好多人買不到？

李來希生氣地表示，今天他連排隊的機會都沒有，看到大排長龍，直接就放棄了。他家花媽晚上連跑兩家藥局，也是空手而回，唉！

李來希還帶頭po出一張台灣排隊買口罩奇觀照，也請大家一起貼圖分享各地排隊買口罩配額的照片。網友紛紛說：「這些排隊的情形都是每天上演的戲碼！怪的是都沒人敢批判這個政策！我每次去排都故意放大音量講『每個禮拜為了3片口罩浪費所有人2個小時的生命』！」、「起早趕著排隊等藥局開門買口罩。」、「雨天排得更辛苦。」、「今天跑了3家藥局都沒買到。」、「一直看大排長龍，都不禁想問...日產量千萬片的國家隊在哪？」

(中時電子報)