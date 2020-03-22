民眾黨政治新秀、有爆乳甜姊兒之稱的蔡宜芳被本刊直擊與大19歲人夫張益贍進出摩鐵，甚至還在車上甜蜜親親，引起外界關注這起「不倫保母戀」。對此金色力量黨主席童仲彥在節目上直言，「張益贍是錯的，像我都是先上床，才做她的保母。」

童仲彥在網路節目《老鵝開講》中稱是「摩鐵達人」，自認對開房相當有經驗，因此對蔡宜芳與張益贍的不倫戀做出評論；童仲彥分析，保母與工作間如何區別，「像我，我都是先上床才做她的保母，我不會做她的保母，然後把她弄上床。」一席話讓全場笑翻。

金色力量黨主席童仲彥(右)。（圖／YouTube）

童仲彥更語出驚人道出，人家都說他的助理好像他的後花園，但這其實是錯的，因為通常會讓女友來擔任助理，可能是因為對方曾淪落風塵、生活條件不好，或工作比較辛苦，交往後才會安排進自己的團隊，好好教導；他說，「但是呢，像蔡宜芳這個我覺得不宜，因為她自己有這麼多粉絲、她有美好前途。」

至於張益贍會喜歡蔡宜芳，童仲彥認為，這很正常，不過原因為何，是否有與張益贍的家庭有關係，不是大家能夠想像的。童仲彥再次強調，「大家記得，一定先做什麼，你知道嗎？上了床才能做保母，你不能夠因為你的工作做了保母，然後後來上床，我覺得這個是不對的。」

話鋒一轉，童仲彥說，「像我都直接進去（摩鐵），我都有積點，服務人員看到我，都直接讓我進去。」因為消費太多次，所以常可以換取免費開房。而畫面一播出，聊天室網友紛紛留言洗版「台灣阿童真的狂」、「笑翻，根本幹話達人」、「了不起，負責」。

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(中時電子報)